إيران تقترح على العراق تشكيل محكمة مشتركة لمتابعة ملف اغتيال "سليماني والمهندس"

شفق نيوز/ اقترح عباس علي كدخدائي رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الإيرانية الخاصة باغتيال قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني، يوم الأحد، تشكيل محكمة مشتركة مع العراق للتحقيق في اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني سليماني.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء في تقرير لها، تابعته وكالة شفق نيوز، بأنّ كدخدائي شارك في المؤتمر الدولي الذي استضافته جامعة بغداد للتحقيق في أبعاد عملية اغتيال أبو مهدي المهندس اللواء قاسم سليماني ومرافقيهما، والذي انعقد بحضور أساتذة وسفراء وممثلين سياسيين عراقيين ورجال قانون من دول لبنان وسوريا وفلسطين وفنزويلا واليمن وإيران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى تقديم تقرير حول عملية متابعة هذه القضية في إيران، تم طرح عدد من الحلول القانونية الدولية التي يمكن طرحها في المحافل القانونية الدولية، بما يساهم في متابعة هذه القضية، كما تم تقديم اقتراحات عملية في هذا الصدد.

ونوه التقرير إلى أنّ هذا المؤتمر القانوني والسياسي انعقد العام الماضي على المستوى الوطني في العراق، وانعقد هذا العام بحضور أساتذة القانون الدولي وخبراء سياسيين من دول مختلفة في إطار لجنتين قانونيتين وسياسيتين.

ونقل التقرير عن كدخدائي خلال حديثه في المؤتمر، قوله "إننا نتطلع إلى استمرار مثل هذه المؤتمرات وذلك من خلال تعاون جميع الخبراء الحقوقيين على المستوى الدولي، وأن نتمكن من إيجاد حلول مناسبة لمحاسبة دول مثل الولايات المتحدة على الجرائم التي تقترفها"، حسب التقرير.