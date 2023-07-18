إيران تقترب من أعلى درجة حرارة يمكن للإنسان تحملها

شفق نيوز/ اقترب مؤشر الحرارة في منطقة الخليج، يوم الثلاثاء، من الحد الأقصى لما يمكن أن يتحمله البشر لأكثر من بضع ساعات، فيما أصدرت قبرص تحذيرًا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة لليوم السابع على التوالي.

الولايات المتحدة: كانت حالات الاستشفاء المرتبطة بدرجة الحرارة ثابتة عبر العديد من المراكز الطبية في ولاية أريزونا. قال طبيب غرفة الطوارئ في مراكز فالي وايز الصحية، التي لها مواقع متعددة في جميع أنحاء مدينة فينيكس، لشبكة CNN: "لم تكن المستشفى مشغولة بهذا الفائض منذ... ارتفاعات جائحة كورونا".

وسجلت المدينة مرة أخرى 110 درجة فهرنهايت، الإثنين، مُسجلةً رقمُا قياسيُا لليوم الثامن عشر على التوالي. اليونان: استمرت معركة حرائق الغابات الثلاثاء بالقرب من العاصمة أثينا وفي أجزاء أخرى من البلاد.

تركز غالبية خدمات الإطفاء الآن على حريق كبير اندلع في وقت متأخر من يوم الاثنين في منطقة ديرفينوشوريا، شمال أثينا، الذي لا يزال ينتشر ويتجه إلى الجنوب الغربي. تسببت حرائق كبيرة في جميع أنحاء البلاد في أضرار جسيمة منذ يوم الاثنين، حيث أحرقت منازل وقتلت حيوانات ودمرت الأراضي، مما دفع السلطات إلى إخلاء العديد من المناطق كإجراء احترازي.

قبرص: أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة القصوى، الثلاثاء، في اليوم السابع على التوالي من درجات الحرارة في البلاد.

في تغريدة، قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية (105.8 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الداخلية في قبرص الثلاثاء، و33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت) فوق المناطق الجبلية المرتفعة في البلاد.

من المقرر أن يظل التحذير من ارتفاع درجة الحرارة الشديد قائمًا حتى مساء الأربعاء على الأقل. ويتم إصدار التحذيرات على أساس يومي. المجر: أصدرت السلطات المجرية تحذيرًا من الحرارة من المقرر أن يستمر حتى مساء الأربعاء.

تصل درجات الحرارة في العاصمة المجرية بودابست إلى 31 درجة مئوية (87.8 درجة فهرنهايت)، بينما تشهد مناطق أخرى في المجر درجات حرارة تصل إلى 34 درجة مئوية (93.2 درجة فهرنهايت).

إيران: سجلت محطة الأرصاد الجوية بمطار عسلوية الدولي على منطقة الخليج في جنوب إيران قيمة مؤشر الحرارة التي كانت 152 درجة فهرنهايت (حوالي 67 درجة مئوية)، الأحد. تم تسجيل درجة الحرارة في حوالي الساعة 12:30 مساءً من يوم الأحد.

تعتبر مؤشرات الحرارة البالغة 160 درجة فهرنهايت على نطاق واسع هي العتبة العليا لما يمكن أن يتحمله الإنسان لأكثر من بضع ساعات. مع صعود قيم مؤشر الحرارة إلى هذه العتبات، يشعر جسم الإنسان بالإجهاد ويمكن أن يفقد قدرته على تبريد نفسه.

ما يجب القيام به في درجات الحرارة هذه: ابق رطبًا، واحتفظ بالستائر مغلقة، واستحم بماء بارد، ونم في ملابس من الكتان، وضع مناشف باردة أو أكياس ثلج على نقاط النبض - الرسغين أو الرقبة - لتبرد بسرعة أكبر.