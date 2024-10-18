إيران تقارن بين اعتقال صدام حسين ومقتل السنوار

شفق نيوز/ علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار واللحظات الأخيرة الظاهرة في مقطع الفيديو الذي نشره الجيش مقارنة آخر لحظاته بلحظات إلقاء القبض على رئيس النظام السابق للعراق، صدام حسين.

جاء ذلك في تدوينة للبعثة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ناشرة صورة للسنوار من مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، قائلة بتعليق: "عندما قامت القوات الأمريكية بسحب صدام حسين من حفرة تحت الأرض، توسل لهم ألا يقتلوه رغم كونه مسلحا، أولئك الذين اعتبروا صدام نموذجاً لهم في المقاومة، قد انهاروا في نهاية المطاف"، حسبما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية اليوم الجمعة.

ووفقا للتدوينه، فإنه "عندما يتطلع المسلمون إلى الشهيد السنوار واقفاً في ساحة المعركة - بالزي القتالي وفي العراء، وليس في مخبأ، في مواجهة العدو - فإن روح المقاومة ستتقوى. وسيكون نموذجاً للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستبقى، فالشهيد يبقى حيا ومصدر إلهام".