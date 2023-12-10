إيران: تفكيك شبكة رئيسية متخصصة بخطف الأجانب

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تفكيك شبكة رئيسية متخصصة بخطف الرعايا الأجانب في البلاد.

وقال قسم العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، إنه تم القبض على 4 عناصر لدى احدى الشبكات الرئيسية الناشطة في اختطاف رعايا اجانب في مدينة خوي.

وقال قائد مقر حمزة سيد الشهداء العميد علي اكبر بورجمشيديان، في هذا الخصوص، إن "عصابة اختطاف رهائن أجانب في مناطق بمدينة خوي الحدودية (بمحافظة أذربيجان الغربية -شمال غرب البلاد)، وقعت في قبضة قوات العمليات المنتسبة إلى هذا المقر".

وأضاف العميد بورجمشيديان، إن "عملية القبض على هذه الشبكة نفّذت فجر أمس الجمعة، ما أدى إلى القبض على 4 عناصر من إحدى الشبكات الرئيسية الناشطة في جرائم اختطاف رعايا أجانب وتهريبهم وسرقتهم وتعذيبهم".

يشار إلى أن مجموعة من المواطنين العراقيين قد تعرضوا للاختطاف خلال الفترات الماضية في إيران، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل حينها، المختطفين وهم مكبلين بالسلاسل.