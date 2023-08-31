إيران تفكك شبكة تجسس لـ"الموساد" تستهدف الصناعات الصاروخية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، تستهدف الصناعات الصاروخية.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن جهاز حماية المعلومات التابع لوزارة الدفاع تمكن من كشف وإحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعات الصاروخية والجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وقال مسؤول في جهاز حماية المعلومات "تم خلال الأشهر الماضية إحباط عملية تخريبية من قبل شبكة محترفة ذات خبرة وإحاطة كاملة بمهمتها، والتي كانت بالتعاون مع بعض المتسللين، تبتغي إرسال الأجزاء المعيبة والمجهزة لاستخدامها في إنتاج الصواريخ المتطورة في الصناعات الصاروخية بهدف توجيه ضربة لدورة الإنتاج".

وأضاف "جرى إحباط هذه العملية التخريبية من قبل شبكة الإستخبارات في مؤسسة حماية المعلومات التابعة لوزارة الدفاع"، مبيناً أن "هذه الشبكة، بتوجيه مباشر من جهاز الموساد، كانت تهدف إلى تحويل الصواريخ المنتجة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذه المنطقة عن طريق بيع الأجزاء المُجهزة والمعيبة".

وأكد المسؤول العسكري "جرى كشف هذا المخطط التخريبي وخضعت إجراءات الإسرائيليين للمراقبة الاستخبارية والعملياتية منذ البداية وتم إلقاء القبض على العناصر الارهابية وتحييدهم بشكل كامل".

وأردف بالقول "مع نجاح تنفيذ هذه المهمّة، تم ضبط وكشف جميع مسارات وأنشطة الموساد لتوريد ونقل القطع المطلوبة مع ضباطهم الأجانب وعملائهم الداخليين ووضعها تحت المظلة الاستخبارية".