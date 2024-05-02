إيران تفرض عقوبات على قادة أمريكيين وبريطانيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، فرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية تدعم إسرائيل في مبدأ "المعاملة بالمثل".

وقالت الوزارة، وفق وسائل إعلام إيرانية، إن العقوبات تشمل 7 شخصيات سياسية وعسكرية أمريكية بينهم قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، مبينة أن العقوبات تشمل أيضاً قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية براد كوبر بسبب دوره في الحرب على غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الايرانية، أن العقوبات شملت 5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني بسبب دورهم في الحرب على غزة، لافتة الى أن العقوبات تشمل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال.

وأشارت وزارة الخارجية الايرانية، إلى أن العقوبات تشمل رئيس الاستخبارات العسكرية البريطانية أدريان بيرد ونائب رئيس الأركان البريطاني شارون نسميث، موضحة أن القرار يأتي وفق مبدأ "التعامل بالمثل".