إيران تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين امريكيين في قضية اغتيال سليماني

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، عن فرض عقوبات جديدة على 51 مواطناً أمريكياً شاركوا في عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان، إن "الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي (اغتيال سليماني)".

واضافت انه "بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين، فإن العقوبات الجديدة شملت رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي، والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين".

يذكر أنه في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، تعرض موكب يقل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، الى هجوم بطائرات امريكية مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.