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إيران تفرج عن ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-10T06:30:50+0000
إيران تفرج عن ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي

أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع السفن، اليوم الأربعاء، أنّ ناقلة نفط ترفع علم فيتنام والتي قال مسؤولون أميركيون إنّ إيران احتجزتها الشهر الماضي، دخلت خليج عُمان من موقع سابق بالقرب من ميناء بندر عباس الإيراني.

وقال مسؤول إيراني في بندر عباس لوكالة رويترز، إنّ "الناقلة غادرت إيران بعد تفريغ شحنتها النفطية في وقتٍ متأخر يوم الثلاثاء".

ولم يذكر المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن الطاقم ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الخارجية الإيرانية، حسب رويترز.

من جانب آخر، ذكر موقع شركة "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، أمس الثلاثاء، أن حرس الثورة الإيراني أفرج عن ناقلة النفط.

وأشارت الشركة في تغريدةٍ لها عبر "تويتر"، أن "مسار الناقلة الحالي هو بحر عمان، وتبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي، على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي". مضيفةً أنّه "على الرغم من أن وجهتها المعلنة هي دبي، فإن مسارها الحالي هو خليج عمان".

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، إنّ فيتنام تجري محادثات مع السلطات الإيرانية بشأن احتجاز ناقلة نفط فيتنامية قبالة الساحل الإيراني.

يُشار إلى أنّ قوات حرس الثورة في إيران أحبطت، في وقتٍ سابق، محاولة أميركية لسرقة حمولة نفط إيراني في منطقة بحر عُمان، وفق ما ذكرته وكالة "فارس".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ "الولايات المتحدة فشلت في سرقة النفط الإيراني في خليج عُمان"، مشيراً إلى أنّ "زوارق حرس الثورة تصدّت للسفينة الأميركية، ردّاً على سلوكها غير المهني في المياه الإيرانية".

بدوره قال الخبير الاستراتيجي أمير موسوي، للميادين، إنّ إيران "مصممة على ردع العدو مهما كانت إمكانياته، ولديها الشجاعة والجرأة وتملك القرار".

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