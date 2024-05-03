إيران تفرج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة، الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع علم البرتغال، لكن مع مواصلة احتجاز السفينة.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة الشحن “إم.إس.سي أريس” في مضيق هرمز في 13 أبريل/ نيسان وعلى متنها طاقم مكون من 25 فردا بعد أيام من تعهد طهران بالرد على هجوم إسرائيلي على قنصليتها بدمشق. وحذرت إيران من أنها قد تغلق طريق الشحن الحيوي.

وقال أمير عبد اللهيان بحسب ما نشرته وزارة الخارجية على منصة إكس: “السفينة المحتجزة، التي أغلقت رادارها في المياه الإقليمية الإيرانية وعرّضت أمن الملاحة للخطر، تخضع للاحتجاز القضائي”.

وأضاف أن إطلاق سراح الطاقم تصرف إنساني ويمكنهم بذلك العودة إلى بلدانهم وكذلك قبطان السفينة.

وقالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، إن احتجاز السفينة جاء بسبب “انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية” وإن ارتباط السفينة بإسرائيل ليس محل شك.

وتستأجر “إم.إس.سي” السفينة أريس من جورتال شيبنغ، وهي شركة تابعة لشركة زودياك ماريتايم المملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.