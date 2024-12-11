إيران تعين قنصلاً جديداً في أربيل

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الدولية، يوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الإيرانية عينت فرامرز أسدي قنصلاً جديداً لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت الوكالة أن أسدي التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل مغادرته طهران للبدء في مهامه بإقليم كوردستان، بديلاً للقنصل السابق نصرالله رشنودي.

وأشارت الوكالة إلى أن القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، قدم تقريراً لعراقجي عن خططه المتعلقة بمهامه الدبلوماسية الجديدة.