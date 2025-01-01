إيران تعيد إحياء ملفها النووي.. "مشاورات" جديدة منتصف الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم الأربعاء، أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران ودول مجموعة الترويكا الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) ستُعقد يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري في جنيف.

ونقلت وكالة "إسنا" عن آبادي، مبعوث طهران إلى الاجتماع السابق في جنيف، قوله إن الاجتماع سيكون "مشاورات وليس مفاوضات".

وأحيط اجتماع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الذي عقد على ضفاف بحيرة جنيف بالتكتم.

وتأتي هذه المناقشات، وهي الأولى منذ الانتخابات الأمريكية وفوز ترامب، بعد غضب طهران من قرار دعمته أوروبا ويتهم إيران بضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة قرارا يدين إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، خلال مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على ذلك، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية لمواصلة تخصيب اليورانيوم، في إطار برنامجها النووي.

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، وتنفي نيتها إنتاج أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة.

وأكد علي أكبر أحمديان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في كل القرارات الاستراتيجية في إيران، أن بلاده لم تغير عقيدتها النووية.

ويؤيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يسعى إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد بلاده، إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق.