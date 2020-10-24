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إيران تعود إلى الإغلاق للحد من موجة كورونا الجديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-24T15:10:47+0000
إيران تعود إلى الإغلاق للحد من موجة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم السبت، اتخاذ تدابير مشددة بينها إغلاق المزارات الدينية ومراكز التسوق في 43 مدينة لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال ربيعي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "من أجل دعم وتنسيق ومتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بصرامة، سيتم قريبا تعيين مسؤول قيادة عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا".

وأضاف أنه "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 26 تشرين الأول وحتى 20 تشرين الثاني، فان جميع المؤسسات الحكومية في طهران ستعمل بنصف موظفيها، وينبغي على جميع المدراء وضع الخطط اللازمة لإدارة مؤسساتهم وعدم الاخلال بتنفيذ المهام الموكلة اليهم".

وأشار ربيعي الى ان "التدابير الجديدة تتضمن اغلاق مراكز التسوق والجامعات والمدارس والمطاعم والمزارات الدينية والحوزات العلمية والمراكز الترفيهية ودور السينما والمسارح وتعطيل المسابقات الرياضية، فيما ستبقى محال بيع المواد الغذائية والمخابز والمؤسسات الإدارية والخدمية والمراكز الأمنية تواصل أنشطتها المعتادة".


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