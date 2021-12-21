إيران تعلن وفاة سفيرها بصنعاء

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن سفير طهران في صنعاء حسن إيرلو، قد توفي الثلاثاء، متأثراً بإصابته بكورونا، وفق وكالة أنباء "فارس".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت السبت، عودة سفيرها إلى طهران، وأرجعت ذلك إلى إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله، السبت، إن "السفير حسن إيرلو أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام"، مشيراً إلى أن الخارجية الإيرانية قررت نقله إلى إيران "نظراً لحاجته إلى عناية طبية عاجلة".