إيران تعلن نجاح التجارب السريرية للقاح محلي جديد

شفق نيوز/ قال رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية الدكتور حسن أبو القاسمي يوم السبت ان الجرعة الأولى من لقاح "نورا" حقنت لجميع المتطوعين والجرعة الثانية لنصفهم.

وقيم أبو القاسمي، عملية التجارب السريرية للقاح نورا بأنها مؤاتية وقال ان "هذا اللقاح يمر بالمرحلة الأولى من الاختبار البشري بطريقة مؤاتية ".

واضاف انه وفقًا للمشروع، فإن مدة المرحلة الأولى من الاختبار البشري هي شهرين وتابع: مر لحد الان أكثر من شهر على هذه الفترة.

وشدد على ضرورة دمج مرحلة الاختبار البشري للقاح نورا وقال: "يجب القيام بذلك وقد استفادت العديد من الدول المنتجة للقاح من هذه الطاقة".

وصرح رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية ان لقاح نورا تركيبي وهو محلي الصنع مائة في المائة وانتجه باحثون إيرانيون".

وأعرب عن أمله في منح الإذن بالتداخل بين المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار البشري ، والذي يمكن إجراه ايضا في المرحلتين الثانية والثالثة.