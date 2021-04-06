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إيران تعلن نتائج محادثاتها النووية في فيينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T16:48:05+0000
إيران تعلن نتائج محادثاتها النووية في فيينا

شفق نيوز/ قال كبير المفاوضين النوويين في إيران اليوم الثلاثاء؛ إن بلاده ستواصل مع القوى الكبرى بحث سبل استئناف الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018. في حين وصف مندوب روسيا اجتماع اليوم بـ"المثمر".

وقال عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي إن "المحادثات في فيينا كانت بناءة… اجتماعنا المقبل سيعقد يوم الجمعة".

وأضاف، أن "طهران لن تعلق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة في مقابل الإفراج عن مليار دولار من أموالها المجمدة في دول أخرى بسبب العقوبات الأمريكية".

وأوضح، أن "بلاده لن تهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة وهي مقترحات غير جدية"، مضيفا "لو لم نكن جادين بشأن تنفيذ الاتفاق النووي لانسحبنا منه كما انسحبت واشنطن".

وأكد أن "إيران جادة في تنفيذ الاتفاق النووي ولا أحد يمكنه أن يشكك في ذلك"، موضحا أنه "إذا كانت واشنطن جادة في تنفيذ الاتفاق النووي فعليها رفع العقوبات عن طهران".

من جانبه قال البيت الأبيض، إن "محادثات القوى الكبرى وإيران لا تزال في بدايتها والرئيس جو بايدن مقتنع بأن الدبلوماسية هي الحل".

وأضاف البيت الأبيض، أن "مستوى التمثيل الأمريكي في محادثات فيينا هو رسالة بأننا جادون

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