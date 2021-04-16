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إيران تعلن إنتاج أول كمية مخصبة من اليورانيوم بنسبة 60%

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-16T09:11:58+0000
إيران تعلن إنتاج أول كمية مخصبة من اليورانيوم بنسبة 60%

شفق نيوز / أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الجمعة، تمكن علماء إيرانيين من الحصول على كمية "يورانيوم مخصب" بنسبة 60%.

وذكر قاليباف، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، "أنا فخور بأن أعلن أنه في تمام الساعة 00:40 ليلة أمس تمكن علماء إيرانيون شباب وأتقياء من الحصول على منتج يورانيوم مخصب بنسبة 60٪".

وأضاف قاليباف في التغريدة: "مبروك لشعب إيران الإسلامية الشجاع على هذا النجاح، إرادة الشعب الإيراني تصنع المعجزات وستحبط أي مؤامرة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس: "سنوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين وستين بالمئة في حال رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%".

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