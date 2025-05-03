إيران تعلن موقفها من الغارات الإسرائيلية على سوريا

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة من سوريا مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "ندين بشدة الاعتداءات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في سوريا".

وأضافت، أن الهدف الحقيقي لـ"الكيان الإسرائيلي هو تدمير القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنى التحتية لسوريا" وفق البيان.

وشددت الخارجية في بيانها على موقف طهران "المبدئي والثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وعزتها كدولة مستقلة وشعب متحضر ومؤثر في أمن واستقرار منطقة غرب آسيا".

وأشارت إلى أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا يتطلب "إجراءات عاجلة وفاعلة من المجتمع الدولي وخاصة من دول المنطقة".

وفجر اليوم، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.