إيران تعلن مقتل اثنين من قوات التعبئة وتتهم "عملاء إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم السبت، مقتل اثنين من قوات التعبئة "على يد عملاء إرهابيين" جنوب شرقي البلاد.

وذكرت العلاقات العامة لقاعدة "القدس" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل كل من "حجة الاسلام والمسلمين صادق محمودي وميلاد دامن كشمن من أعضاء قوات التعبئة في مدينة سراوان في خطة تأمين مقر الشهيد سجاد سراوان، كانا عائدين إلى منزلهما من العمل في سيارة خاصة، على يد عملاء إرهابيين".

وأعلنت العلاقات العامة لقاعدة "القدس" عن "بدء عملية مطاردة الإرهابيين واعتقالهم".

وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وعلى بعد 347 كيلومترا جنوبي شرق زاهدان مركز المحافظة، وهي متاخمة لباكستان.