إيران تعلن مشاركة 7 دول باغتيال سليماني وتحدد دوراً عراقياً للقصاص منهم

شفق نيوز/ أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية، كاظم غريب آبادي، يوم السبت، أن كل من شارك في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سلیماني "يجب محاكمته"، فيما لفت إلى أن أشخاصاً في بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها شاركوا في عملية الاغتيال.

وذكر آبادي، وهو مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام ايرانية، اليوم، أن "هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات الأول في المحاكم العراقية، والثاني في محاكم إيران، والثالث على الصعيد الدولي، حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف".

وأضاف أن "ثلاثة اجتماعات عقدت في طهران وبغداد، وتم تبادل وثائق مختلفة بين الوفود القضائية لكل من إيران والعراق تضم نحو 1500 صفحة، وتم إرسالها إلى نحو 7 دول، إلا أننا لم نتسلم منها للأسف أي رد حتى الآن في حين أن العراق أجاب عن أسئلة إيران بهذا الخصوص".

وختم آبادي، حديثه بالقول: "لقد طالبنا وزارة الخارجية متابعة القضية بصورة فاعلة وأجرت مشاورات مع الجهات المعنية في الدول التي تستضيف الضالعين في اغتيال قاسم سليماني، حيث أن الأمريكيين ليسوا وحدهم الذين يجب محاكمتهم، بل هناك أشخاص في بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها تم تحديدهم".