إيران تعلن قرب اطلاق لقاح كورونا بعد نجاح التجارب على متطوعين

اعلن محمد مخبر رئيس لجنة تنفيذ أمر "الإمام الخميني" يوم الثلاثاء ان نتائج الاختبارات للمرحلة الاولى من لقاح كورونا الايراني كان ايجابية على جميع المتطوعين ولم يتم تسجيل اية عوارض جانبية، واصفا اللقاح بأنه يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز.

وقال مخبر للصحفيين اليوم، انه "حتى نهاية العام الايراني الحالي ( ينتهي 20 مارس 2021) سيتم انتاج 2 الى 3 ملايين حقنة للقاح كورونا"، مبينا ان "المرحلة الاولى لاختبار لقاح كورونا الايراني على 21 متطوعا شارف على الانتهاء".

ونوه الى ان "الموافقة صدرت يوم امس الاثنين لاجراء اختبار على 14 متطوعا وبهذا يصبح العدد 56 متطوعا تلقى لقاح كورونا الايراني"، موضحا ان "المرحلة الثانية ستبدأ قريبا وان برنامج التطعيم العام سيبدأ خلال شهري مارس و ابريل "2021.

وذكر المسؤول الايراني ان "اللقاح يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز ولم يتم تسجيل اية عوارض جانبية لجميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم".