إيران تعلن قرب استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم السبت، قرب استئناف الرحلات الجوية مع السعودية.

وقالت دائرة الخدمات السياحية في ايران، إن الرحلات الجوية من السعودية إلى المدن الايرانية ستستأنف قريباً، مبينة أن الزيارات من المملكة إلى إيران ستبدأ بعد اعادة فتح السفارتين في طهران والرياض.

وأول أمس الخميس، ذكرت وكالة "تسنيم" أن رئيس الوفد الإيراني حسن زرنكار إبرقوئي، التقى وكيل الخارجية السعودية لشؤون المراسم عبد المجيد بن راشد السماري، وبحث معه سبل تسهيل إعادة افتتاح ممثليات إيران.

وحسب "تسنيم"، رحب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم في اللقاء بحضور الوفد الإيراني في الرياض وجدة، معربا عن استعداد وزارة الخارجية السعودية التام لتقديم المساعدة اللازمة.

وأفادت "تسنيم" أيضا بأن عبد المجيد بن راشد السماري أعرب عن شكره وتقديره لتسهيل وتسريع وترحيب إيران الحار بوفد المملكة العربية السعودية، موضحة أن الوفد السعودي يقيم في طهران اعتبارا من يوم السبت الماضي للأسبوع الحالي وسيغادر العاصمة متوجها إلى مدينة مشهد.

والأربعاء 12 نيسان 20213، أعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات.

المصدر: مواقع اخبارية ايرانية