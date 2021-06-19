إيران تعلن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بعد فرز معظم الأصوات

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، يوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".

وأوضح عارف، أن "الأصوات التي حصل عليها رئيسي، هي من إجمالي 28 مليون و 600 ألف صوت".

ولفت إلى أن "المرشح محسن رضائي ميرقائد، حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت، وعبد الناصر همتي، حصل على مليونين و300 ألف صوت في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما احتل أمير حسين قاضي زادة المرتبة الرابعة بمليون صوت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في الساعة السابعة صباح أمس الجمعة، وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر يوم السبت، بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 67 ألفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 ألفا.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي، وعبدالناصر همتي، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.