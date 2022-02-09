إيران تعلن عن صاروخ باليستي بمدى 1450 كيلومترا

شفق نيوز/ كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، عن صاروخ باليستي (خيبر شكن) قال إنه قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كيلومترا، بمناسبة الذكرى 43 للثورة.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن صاروخ "خيبر شكن" أو كاسر خيبر يعد من الجيل الثالث لصواريخ الحرس الثوري بعيدة المدى حيث يصل مداه الى 1450 كم، ويعمل بالوقود الجامد ولديه امكانية المناورة لتخطي الدروع الصاروخية والانظمة المضادة للصواريخ.

وقال قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري العميد حاجي زاده ان قوة الرأس الحربي للصاروخ تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة، مبيناً أن أن لهذا الصاروخ قدرات كبيرة لقوة الجو فضاء للحرس نظرا لامكانياته وخصائص