إيران تعلن عن جولة مفاوضات جديدة مع السعودية في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عن جولة مفاوضات جديدة بينها وبين السعودية في العراق، بهدف تسوية الخلافات وعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، إن "الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية والتي يستضيفها العراق على جدول الأعمال"، مردفاً "حاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بين البلدين".

وأشار خطيب زادة، إلى أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قد يزور دولة خليجية أخرى بعد زيارته إلى عُمان التي بدأت اليوم الاثنين وتستغرق يوماً واحداً".

وكان العراق أول من كشف عن عقد مفاوضات مباشرة بين طهران والرياض، حيث أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في مايو/أيار الماضي، أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، تنظر السعودية إلى إيران باعتبارها منافسا لها في المنطقة.