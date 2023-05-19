إيران تعلن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بقتل رجال أمن خلال الاحتجاجات

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن أحكاما بالإعدام نفذت، الجمعة، في حق ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن، خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وقالت إن مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وذكرت أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

وصدرت الأحكام بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، على ما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الخميس، أن الولايات المتحدة تدعو النظام الإيراني إلى الامتناع عن إعدام ثلاثة ناشطين.

وقبل نحو أسبوع، حذرت منظمة العفو الدولية من أن ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم.

واعتقل الرجال الثلاثة في نوفمبر عام 2022 على خلفية احتجاجات في وسط مدينة أصفهان، وحكم عليهم بالإعدام في يناير عام 2023.

"النظام الإيراني لم يتعلم شيئا"

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

وتحدثت منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات.

وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئا من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة أخرى، وفاة مهسا أميني".

وشهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكوردية في سبتمبر 2022، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

باتيل أكد في سياق تنديده بما يقوم به النظام الإيراني أن هناك توافقا بين واشنطن وشركائها في المنطقة على مواجهة تصرفات نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "نحن ندعم وضع ضغوط إضافية على الحرس الثوري الإيراني" ثم أردف "يعود لكل دولة تحديد الطريقة".