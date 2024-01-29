إيران تعلن إعدام أربعة مدانين بتهمة التجسس لحساب الموساد

شفق نيوز/ أعدمت إيران، فجر الاثنين، شنقًا 4 رجال دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في إطار خطّة لتخريب موقع دفاعي إيراني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في إيران.

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أن المتهمين الأربعة أوقفوا في 23 يوليو/ تموز 2022 أثناء إعدادهم لصالح الموساد عملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران.

وكانت إيران أعدمت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 4 أشخاص آخرين، وصفتهم بـ"المخربين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وحينها، قالت وكالة ميزان إن السلطات أعدمت 4 "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم (29 ديسمبر الماضي) "إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

كما كانت طهران قد أعدمت في السادس عشر من ديسمبر "عميلا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي".