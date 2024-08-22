إيران تعلن عبور 3.2 ملايين شخص إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين

شفق نيوز/ أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في ايران العميد أحمد رضا رادان، يوم الخميس، أن 3 ملايين و200 ألف شخص عبروا المنافذ الحدودية الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين.

وقال رادان في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارته لحدود جذابة (جنوب غرب ايران)، نشرته وسائل اعلام ايرانية اليوم، انه من بين 3 ملايين و200 ألف شخص دخلوا أراضي العراق لأداء زيارة الأربعين من حدود إيران، عاد منهم مليون و 600 ألف إلى البلاد.

واضاف، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من قبل جميع الأجهزة، بما في ذلك الامن الداخلي، حتى يتمكن الزوار من العودة بشكل جيد وهادئ وسهل.

وفيما يتعلق بالرعايا الأجانب، قال: بإمكان الرعايا الأجانب الذين يمتلكون تصاريح الاقامة وكذلك الرعايا الأجانب غير المقيمين الذين يحملون تأشيرات العبور من إيران، الدخول الى العراق، لكن لا يسمح بالمغادرة للأجانب غير المصرح لهم بالاقامة.

وقال أيضا، بحسب الإحصائيات المتوفرة، دخل العراق 50 ألف أجنبي من حدود جذابة حتى ظهر يوم ( أمس الأربعاء).

وفي تصريح آخر أدلى به للصحفيين على هامش تفقده لمنفذ الشلامجة، (مساء الأربعاء) قال العميد رادان انه منذ بداية شهر صفر، توجه 3 ملايين و200 الف زائر من ايران الى مدينة كربلاء للمشاركة في مراسم الاربعين الحسيني.

وأضاف، أنه من المتوقع أنه مع اقتراب يوم الأربعين (الأحد القادم) أن نشهد الليلة وغداً، ذروة حركة المرور، خاصة خروج الزوار من حدود البلاد إلى المراقد المقدسة في العراق.

وأكد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، اتخاذ الترتيبات اللازمة على حدود البلاد وطرق النقل إلى الحدود لتسهيل حركة الزوار، مشيرا إلى أن منفذ مهران (غرب ايران) هو المنفذ الأكثر ترددا من قبل الزوار، ومن ثم منفذ الشلامجة (جنوب غرب ايران).