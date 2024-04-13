إيران تعلن إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية صوب اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق إسرائيل.

ونقلت "إرنا" عن مصدر مطلع أنه "تم إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق الأراضي المحتلة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد تأكيدها بأن تل أبيب سترد على هجوم طهران بالمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.

وأضافت المصادر بحسب هيئة البث أننا "نتوقع عدة أيام من الضربات المتبادلة مع إيران".

من جهتها نقلت شبكة ABC News الأمريكية عن مسؤولين حكوميين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليا.