إيران تعلن ضبط أكثر من 2500 قطعة سلاح مهربة في الحدود مع العراق

شفق نيوز/ أعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي، يوم السبت، ضبط أكثر من 2500 قطعة سلاح مهربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في حدود البلاد المحاذية للعراق.

وقال العميد كودرزي لدى تفقده للمخافر الحدودية في "دهلران" في محافظة ايلام (غرب)، إن قوات حرس الحدود الايرانية ضبطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 2500 قطعة سلاح حربي و247 ألف ذخيرة حربية من المهربين في المناطق الحدودية ، منها 200 قطعة سلاح و3 آلاف ذخيرة حربية تم ضبطها بالاضافة الى اعتقال 20 مهربا في منطقة دهلران الحدودية لوحدها.

واشار الى التعاون المتبادل مع قوات حرس الحدود العراقية لضبط الحدود بين البلدين وقال العميد كودرزي، إنه "بعد التشاور الدبلوماسي مع العراق ، نشر الجانب العراقي لوائين من الجيش ومن حرس الحدود على المناطق الحدودية مع غرب ايران عند إقليم كوردستان العراق ومحافظات آذربيجان غربي وكوردستان وكرمانشاه الايرانية وتمت السيطرة الأمنية على الفراغ الموجود عند الحدود بين البلدين"، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.