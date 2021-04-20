إيران تعلن دخول لقاحاتها المحلية ضد كورونا للأسواق قريبا

شفق نيوز/ قال امين المركز العلمي بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية في ايران "مصطفى قانعي" يوم الثلاثاء إن أزمة لقاح كورونا في البلاد ستحل مع دخول المنتجات المحلية السوق بكميات كبيرة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وفي إشارة إلى أن عملية إنتاج لقاح كورونا الداخلي قال قانعى في تصريحات صحفية، ان اللجنة التنفيذية لامر الإمام الخميني ومعهد أبحاث اللقاح والمصل الرازي ووزارة الدفاع هي ثلاث مجموعات داخلية تنتج لقاح كورونا والمجموعة الرابعة هي تقوم بالعمل المشترك مع كوبا برعاية معهد باستور.

وبشأن الإنتاج المشترك للقاح كورونا، قال قانعي: بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات المحلية، يتم التعاون المشترك مع بعض الدول لتطوير اللقاح.

وأوضح ان اللقاح الأسترالي المشترك هو مشروع آخر في طور الإنتاج، مضيفا أن لقاح "كاماليا" من إنتاج شركة روسية مضيفا ان لقاح كورونا المشترك بين إيران وكوبا حصل على إذن لجنة أخلاقيات البحث الطبي وسيدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ارنا، فإن لقاح "كوو إيران بركت" في اللجنة التنفيذية لامر الإمام الخميني يمر بالمرحلة الثانية من اختباره البشري وسيدخل قريباً المرحلة الثالثة.

ولقاح "رازي كوف بارس" الايراني هو أيضًا في نهاية المرحلة الأولى من التجربة السريرية وسيبدأ المرحلة الثانية قريبًا إذا تم الحصول على التصاريح اللازمة.

ولقاح "باستور" هو عمل مشترك بين إيران وكوبا، اجتاز المرحلتين الأولى والثانية من اختباره البشري في كوبا وبالإضافة إلى المرحلة الثالثة في كوبا، سيتم تنفيذ هذه المرحلة قريبًا في إيران.