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إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-24T15:58:13+0000
إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني

شفق نيوز / أعلن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات "افتا"، التابع للرئاسة الإيرانية، يوم الأحد، تمكنه خلال الأيام الأخيرة من إفشال هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، عن الادارة الستراتيجية في مركز "افتا"، قوله إن "قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال (ثغرة أمنية) في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد، وإملاء تعليماتها وحقن معلومات ملوثة فيها.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن "هذه المحاولات باءت بالفشل وأحبطت في بدايتها، بفضل التدابير الوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز (افتا)".

وبحسب إيرنا، فقد أشارت التحقيقات التي أجريت للكشف عن خيوط الهجوم وأهداف الجهات التي تقف وراءه، أنه كان قد استهدف 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الإلكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في إيران.

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