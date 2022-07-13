إيران تعلن توقيف أعضاء "خلية إرهابية" على صلة بتنظيمات كوردية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) في إيران، اليوم الأربعاء، توقيف عشرة أشخاص في شمال غرب البلاد كانوا يشكّلون "خلية إرهابية" قالت انها مرتبطة بتنظيمات انفصالية كوردية.

وأوضحت، أن "الخلية ضمت عشرة أشخاص، وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تشمل "التدمير والتفجير واستهداف المراكز والمؤسسات الحيوية والاقتصادية داخل البلاد، وإثارة الفوضى على الطرق وابتزاز المواطنين"، مشيرة الى "ضبط أجهزة اتصال واعتدة عسكرية وذخائر".

وأكدت أن الخلية "كانت تتلقى الدعم من زمر إرهابية شريرة في إقليم كوردستان العراق، وقام أعضاؤها بالتسلل الى الأراضي الإيرانية عبر حدود (محافظة) أذربيجان الغربية".

وسبق للسلطات الايرانية أن اتهمت مجموعات وصفتها بأنها "معادية للثورة" بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكوردستاني.

ودعت وزارة الأمن الإيرانية، سلطات إقليم كوردستان إلى "طرد جميع العملاء الإرهابيين والعناصر الشريرة والأعداء الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار الشعب، الى خارج الاقليم".