إيران تعلن توقف محادثات فيينا النووية

شفق نيوز / أعلن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، يوم الجمعة، توقف المفاوضات مع الوفود الأوروبية الأخرى، إضافة للولايات المتحدة.

وقال عضو فريق التفاوض الإيراني محمد مرندي، إن "الأميركيين غيروا سلوكهم وتوجهاتهم في محادثات فيينا بشكل مفاجئ، والآن توقفت المفاوضات".

وأضاف مرندي، أن "الضغط الداخلي من معارضي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنصار إسرائيل أوقف وتيرة التقدم التي شوهدت سابقاً، خاصة في نهاية المحادثات".

واختتمت الجولة السابقة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وفي هذه الجولة من المحادثات، قدمت إيران مسودتين وصفتهما الدول الغربية بالمبالغة وغير المقبولة.