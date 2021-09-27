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إيران تعلن تفويج 80 ألف زائر إلى العراق وتتحدث عن مشكلات على الحدود

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T08:22:52+0000
إيران تعلن تفويج 80 ألف زائر إلى العراق وتتحدث عن مشكلات على الحدود

شفق نيوز / أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، يوم الاثنين، تفويج أكثر من 80 ألف زائر إلى العراق، للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى مشكلات رافقت دخول الزائرين براً عبر منفذي الشلامجة ومهران.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، مع القنصل العام الإيراني في كربلاء، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وقال رشيديان، بحسب البيان، إن "الحكومة العراقية تأخرت في إعلان عدد الزوار الذين يحق لهم الدخول للبلاد، كما أن منح التأشيرة جاءت متأخرة، مما سبب ضيق الوقت وتأخير في تنفيذ الإجراءات بما في ذلك المتابعة والتنسيق والتخطيط المتعلق بتسجيل وإيفاد زوار الأربعين".

وأضاف أن "ذروة وصول الزوار إلى العراق كانت خلال الأسبوع الماضي، والآن ستبدأ عودة الزوار، وحتى الآن، لم تكن هناك مشكلة خاصة في دخول الزوار إلى العراق، إلا بعض الحالات على معبري شلامجة ومهران".

ونصح رشيديان، الزوار الايرانيين بـ"العودة إلى البلاد جوا"، مردفاً بالقول: "نعمل أيضا على تسهيل الشروط اللازمة لعودة الزوار من الحدود البرية، ونأمل التنسيق والتعاون اللازمين في هذا الصدد للإسراع في عملية العودة".

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