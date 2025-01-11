إيران تعلن تفكيك خلية تجسس على علاقة بدولة خليجية

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم السبت، أن استخبارات الحرس الثوري في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، تمكنت من اعتقال عناصر شبكة تجسس عميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج كانوا ينشطون في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة.

ونقلت تلك الوسائل بيانا عن استخبارات الحرس اليوم، أن شبكة التجسس العميلة لجهاز الاستخبارات الأجنبية تم تفكيكها يوم الجمعة بفضل الجهود التي بذلها على مدار الساعة كوادر جهاز الاستخبارات للحرس الثوري في خوزستان.

وأضافت أنه، تم إلقاء القبض على عناصر شبكة التجسس العميلة لجهاز استخبارات إحدى دول الخليج التي كانت تنشط في جمع المعلومات من مراكز حساسة في المحافظة وتم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.