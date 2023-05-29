إيران تعلن تفكيك خلية اغتيالات على صلة بإسرائيل

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بتفكيك خلية اغتيالات قالت إنها تابعة لإسرائيل، في محافظة أذربيجان الغربية.

وذكر مسؤول قضائي إيراني، أن "المخابرات الإيرانية قامت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، باعتقال 14 إرهابيا، كانوا يخططون لاغتيال العديد من الأشخاص".

وأعلنت المخابرات الإيرانية، الأسبوع الماضي، تفكيك شبكة مرتبطة بـ"جهاز استخبارات أجنبي"، كانت ترصد أشخاصا، يتقلدون المناصب، كما توصلوا إلى معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة بإيران.