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إيران تعلن تصدير مشعات "النانو" إلى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-27T07:52:33+0000
إيران تعلن تصدير مشعات "النانو" إلى العراق

شفق نيوز / أعلن أمين لجنة تطوير تقنية النانو في رئاسة الجمهورية، سعيد سركار، يوم السبت، تصدير مشعات إيرانية قائمة على تكنولوجيا "النانو" إلى العراق وأذربيجان وأفغانستان.

وأكد سركار، توسيع برامج تصدير منتجات تكنولوجيا النانو في السنوات الأخيرة وإنشاء قواعد تصدير لهذه التكنولوجيا في الدول الآسيوية، وتصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 بلدا في القارات الخمس".

وأشار إلى مضاعفة "حجم السوق السنوي للمنتجات الإيرانية المصنوعة في هذا المجال وقال بانه يتم حاليا إنتاج وتسويق 725 منتج نانوي في أكثر من 10 حقول صناعية تعتمد على التقنيات المحلية".

وتابع، أن "إجمالي مبيعات منتجات النانو المصنوعة في إيران بلغت 44.487 مليار ريال في عام 2019 وتضاعف حجم سوق منتجات النانو تقريبا للعام الخامس على التوالي".

وأشار سركار، إلى "التوسيع في برامج تصدير منتجات النانو في السنوات الأخيرة وإنشاء قواعد تصدير النانو في الدول الآسيوية و قال: استضافت الصين والهند وإندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق معدات وخدمات تكنولوجيا النانو الإيرانية".

وأردف بالقول "شهدنا في العام الماضي تصدير مشعات إيرانية قائمة على تكنولوجيا النانو إلى العراق وأذربيجان وأفغانستان، كما أقيم هذا العام المعرض التجاري الافتراضي المشترك بين إيران وإندونيسيا في مجال الصحة".

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