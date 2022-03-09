إيران تعلن تدمير مثلث "التهديد والحظر ومؤامرات العدو"

شفق نيوز/ قالت بحرية الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إنها "تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد، ودمرت مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".

وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأكد شهرام إيراني على "ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في جميع الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران، مشيرا إلى "التوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي".

وقال : "كلما التزمنا بتعليمات سماحته، كلما استطعنا اجتياز التحديات بنجاح وشموخ".

وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".