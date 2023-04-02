إيران تعلن إبعاد طائرة تجسس أميركية انتهكت مجالها

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الأحد، أنها أبعدت طائرة تجسس أميركية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي بالقرب من خليج عمان.

وأوردت البحرية الإيرانية في بيان: "طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز EP-3E دخلت الحدود المائية لإيران اليوم (الأحد)".

وأضافت: "قواتنا البحرية وجهت تحذيرا لمنع طائرة التجسس الأميركية من دخول المجال الجوي للبلاد"، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان.

وبعد ذلك تحركت الطائرة بعيدا عن المجال الجوي لإيران وعادت لطرق ملاحة جوية دولية.