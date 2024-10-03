إيران تعلن "انتهاء مرحلة ضبط النفس" وتوجه رسالة "تحذيرية" لواشنطن

شفق نيوز/ قال مصدر إيراني مسؤول، يوم الخميس، إن طهران وجهت عبر قطر رسالة لواشنطن تناولت أوضاع المنطقة بعد القصف الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري على إسرائيل.

وأضاف، المصدر الإيراني في تصريحات اوردتها قناة الجزيرة، "أكدنا في رسالتنا غير المباشرة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد"، موضحاً "أكدنا في رسالتنا لواشنطن أن ضبط النفس الفردي لا يؤمن متطلبات أمننا القومي".

ولفت الى أن "الرسالة الايرانية أكدت لواشنطن أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية".

وقال المصدر الإيراني، إن "رسالتنا غير المباشرة لواشنطن تناولت الضرورة الإقليمية للجم الكيان الصهيوني وجنونه".

وأول أمس الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الايراني تنفيذ عملية "الوعد الصادق2" ضد إسرائيل والتي تضمنت مهاجمتها بأكثر من 200 صاروخ باليستي.