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إيران تعلن الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة قريباً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-11T08:12:58+0000
إيران تعلن الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة قريباً

شفق نيوز/ كشفت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (أرنا)، يوم الإثنين، عن قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة.

وأشارت الوكالة الايرانية الى أن "مسؤولاً إقليمياً رفيع المستوى سيتوجه إلى طهران غداً الثلاثاء بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن سبعة مليارات دولار من الارصدة الایرانیة المجمدة".

ولفتت الى أن "مراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الارصدة الإيرانية المجمدة في إطار الاتفاق الأخير تعتبر من الأهداف الرئيسية لزيارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى لطهران غدا الثلاثاء".

وكانت وكالة "إرنا" قد اعلنت الاسبوع الماضي عن التوصل الى الاتفاق على تحويل سبعة مليارات دولار من العملات الايرانية المجمدة إلى الحسابات الإيرانية عن طريق التحويل المصرفي.

وبناءً على الاتفاق تم تحديد الإطار اللازم للافراج عن جزء كبير من الاموال الايرانية المجمدة. وينص الاتفاق على ارسال الأموال المجمدة الى حسابات إيرانية خلال فترة زمنية محددة في غضون أسابيع قليلة.

وسيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات إيران، مما يشير إلى ازالة القيود المصرفية المفروضة على ايران بشكل تدريجي.

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