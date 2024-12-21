إيران تعلن الإطاحة بشبكة "تكفيرية متطرفة" على الحدود العراقية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن الإطاحة بشبكة وصفتها بأنها "متطرفة وتكفيرية" في مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة كرمنشاه الواقعة غرب إيران على الحدود مع العراق.

وقال المدعي العام في مدينة "سربل ذهاب" أمير فيضي إنه "خلال المراقبة على مدار الليلة الماضية، تمكن عناصر من جهاز الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري في كرمنشاه من التعرف على شبكة تكفيرية متطرفة في المدينة وتم ضربها من قبل الاستخبارات العملياتية".

وأضاف فيضي: "خلال عملية فنية واستخباراتية مفصلة، تم اعتقال جميع أعضاء هذه الشبكة التكفيرية الواسعة بتنسيق قضائي من قبل جنود مجهولين في جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه".

ولم يتم الكشف عن هوية وجنسيات وعدد أعضاء الشبكة.