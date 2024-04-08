بعد مصر.. إيران تعلن الاربعاء اول ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن يوم الأربعاء المقبل ( 10 نيسان) هو أول أيام عيد الفطر .

وقال مكتب خامنئي إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء"، وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن "يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

وسيؤم المرشد صلاة عيد الفطر، بعد غياب طويل منذ فترة حظر كورونا، وسيلقي خطبتها ومن المحتمل أن يتطرق في خطبته إلى "الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق فضلا عن ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية" وفق مراقبين.

وكان معهد الفلك في مصر، قد حسم موعد عيد الفطر في البلاد، وأكد أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، (مساء أمس الأحد)، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل/ نيسان".

كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".