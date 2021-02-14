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إيران تعلن المتسبب في اغتيال العالم النووي فخري زاده

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-14T18:09:23+0000
إيران تعلن المتسبب في اغتيال العالم النووي فخري زاده

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاحد، أن المتسبب الرئيسي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي في تصريح، إن المتسبب باغتيال زاده هو من المطرودين من القوات المسلحة، وقد غادر البلاد قبل تنفيذ العملية وهو تحت الملاحقة حالياً.

وأشار إلى أن "إسرائيل سعت لارتكاب أعمال إرهابية متعددة أخرى بعد اغتيال ‎فخري زاده، لكن عناصر الاستخبارات أحبطتها، وتم التعرف على أشخاص متورطين".

وكان علوي قد كشف في الثامن من شباط الحالي، أن أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية وفر الإمكانات لاغتيال فخري زادة.

وقال علوي: "بعد ساعتين من اغتيال فخري زادة بدأوا بإطلاق الشعارات المعادية لوزارة الأمن، وذلك من دون أن يعوا الدور الذي لعبته الوزارة في هذه القضية، في اليوم التالي للاغتيال أدركوا أن وزارة الأمن والاستخبارات أبلغت القوات المسلحة بأن العدو يجمع معلومات في ذلك المكان الذي حدثت فيه العملية".

وتابع: "لقد أبلغناهم قبل خمسة أيام فقط بأن هناك مخططا لاغتيال العالم فخري زادة في ذات المكان الذي اغتيل فيه، فقط لم نكن نعلم موعد العملية".

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