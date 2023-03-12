إيران تعلن التوصل الى اتفاق لتبادل السجناء مع امريكا والبيت الابيض ينفي

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، عن التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية لتبادل السجناء بين البلدين، غير أن البيت الابيض نفى التوصل الى اي تسوية بهذا الصدد.

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية أوردتها وسائل اعلام ايرانية "نحن نتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي حول مفاوضات رفع العقوبات. توصلنا إلى اتفاق في موضوع تبادل السجناء، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسنشهد تبادل للسجناء".

واضاف "منذ آذار من العام الماضي، تم توقيع وثيقة بشكل غير مباشر مع أمريكا. والجانب الأمريكي في طور المراجعة الفنية النهائية".

وتابع الوزير الايراني "في مفاوضات رفع العقوبات، لم يكن لدى الجانب الأمريكي الجرأة لاتخاذ القرار النهائي، لكن إيران طرحت أفكارا واضحة جدا على طاولة المفاوضات. نحن نمضي في مسار الدبلوماسية والتفاوض ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية تخدم مصالحنا".

لكن مسؤول بالبيت الأبيض نفى صحة ما أوردته إيران عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران.

واوضح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".

وأضاف "لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور وسوف تؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز"، في إشارة إلى ثلاثة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.