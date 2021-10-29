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إيران تعلن التصدي لهجوم "سيبراني"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-29T11:47:08+0000
إيران تعلن التصدي لهجوم "سيبراني"

شفق نيوز / أعلنت منظمة الدفاع المدني في إيران، يوم الجمعة، النجاح تماما في التصدي للهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف محطات الوقود في البلاد.

وقال رئيس المنظمة العميد غلام رضا جلالي، على هامش لقائه مراجع الدين في مدينة قم، إن "في الهجوم السيبراني الأخير على منظومة الوقود في البلاد، حققنا النجاح تماما رغم أننا تلقينا هدفا".

وأضاف رضا جلالي، أن "الجهاز المعني بمنظومة الوقود في البلاد لم يلتفت إلى التنبيهات السابقة التي وجهتها له المنظمة".

وتابع: "سنقوم بتحديد المقصر الأساس وتقديمه لجهاز القضاء".

وكان هجوما سيبرانيا استهدف محطات الوقود في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، وأدى الى توقف عمل 2400 محطة.

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