إيران تعلن الاطاحة بخلية إرهابية على الحدود العراقية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية "لزعزعة الأمن" جنوب غربي محافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

ولمحافظة خوزستان الإيرانية أكثر من 500 كم من الحدود المائية والبرية مع العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "كوادر الوزارة في الدائرة العامة بمحافظة خوزستان، وجهوا مساء الجمعة ضربة ميدانية استخبارية إلى إحدى الخلايا التي حاولت زعزعة الأمن، وضبطت لديها عشرات القطع من الأسلحة الحربية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع أيام توجه الزائرين الإيرانيين إلى العراق، لأداء الزيارة الأربعينية، حيث تسعى "الزمر المناوئة للثورة والتابعة لبعض دول المنطقة إلى زعزعة الأمن" بحسب الوزارة الإيرانية.