إيران تعلن اعتقال شبكة "جواسيس" يعملون لصالح لإسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال عدد من المتعاونين مع اسرائيل حسب وصفه.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن دائرة العلاقات في الحرس الثوري قولها في بيان؛ إنه تم "اعتقال 12 متعاونًا مع النظام الصهيوني في 6 محافظات في البلاد، كانوا يخططون لتنفيذ إجراءات مناهضة للأمن في إيران ضمن شبكة".

وأضاف البيان أن "النظام الاسرائيلي دخل إلى أراضي جمهورية إيران الإسلامية ووضع تصميم سلسلة من الإجراءات المناهضة للأمن في بلدنا على جدول أعماله".

وأشار إلى "شبكة تتكون من 12 عنصراً من المرتزقة والمتعاونين مع هذا النظام الذي كان ينوي تنفيذ إجراءات أمنية مضادة ضد الشعب، وتم التعرف عليها في 6 محافظات وتعرضت لهجوم استخباراتي حاسم".