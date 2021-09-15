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إيران تعلن اعتقال جماعة خططت لهجمات "تستهدف مراكز حساسة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-15T19:41:13+0000
إيران تعلن اعتقال جماعة خططت لهجمات "تستهدف مراكز حساسة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، يوم الأربعاء، تمكنها من ضبط جماعة وصفتها بـ ”الإرهابية“ كانت تخطط لشن هجمات تستهدف بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد.

وقال بيان لوزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”نخبة من هذه الوزارات تمكنوا من الكشف عن مجموعة إرهابية تابعة لأجهزة مخابرات الدول المعادية، وتمت مهاجمة المجموعة في عملية استخباراتية“.

ولم يوضح البيان الإيراني عدد أعضاء هذه المجموعة، والمدينة التي جرى اعتقالهم فيها، والجنسيات التي يحملونها.

وأضاف البيان الإيراني أن ”المجموعة الإرهابية كانت تحاول القيام بأعمال إرهابية ضد بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد، وتم التصدي لها من قبل وزارة الاستخبارات“.

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