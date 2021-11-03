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إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-03T19:23:29+0000
إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في تغريدة عبر "تويتر" إنه تحدث مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، و"اتفقنا على استئناف المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية في 29 نوفمبر في فيينا".

وبدأت في أبريل/نيسان الماضي مفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، ولكن مفاوضات فيينا توقفت مؤقتا بعد تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في أغسطس/آب الماضي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط احترام إيران شروطه، ومنها الامتثال التام لبنوده التي تُتهم طهران بخرقها مرارا عبر توسيع أنشطتها النووية، منذ انسحاب واشنطن منه.

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